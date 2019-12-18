В Россию пытались вывезти украденные агрегаты к истребителям Су-25 – СБУ (фото)

Правоохранители проверяют причастность к хищению военнослужащих.

Контрразведка Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала две попытки вывоза комплектующих для военной авиации, в частности в страну-агрессор Россию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«Во время проведения обысков следователи СБУ в арендованном мужчиной складском помещении изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты украдены с воинских частей. Сейчас проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ», – говорится в сообщении.

Также в СБУ добавили, что решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ предотвратила контрабанду в страну-агрессор комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74.