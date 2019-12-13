Контрабанда запчастей для самолетов России: СБУ накрыла схему в аэропорту "Жуляны"

Злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту «Киев».

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники спецслужбы разоблачили попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения.

Читайте такжеТела разбросало по дороге: на Черниговщине произошло жуткое ДТП (фото)

«Злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту «Киев» (Жуляны)», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, оборудование дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз через третьи страны должен был поступить к «клиентам» из страны-агрессора.

Отмечается, что во время проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта «Киев», а также обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетов, таможенную и техническую документацию, доказывающую планирование противоправных поставок.

Исполнителю сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители обнаружили трубопровод, который используется для контрабанды спирта из Молдовы в Украину.