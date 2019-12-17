Смертельное ДТП с автобусом под Черниговом: пассажиры рассказали о неадекватном поведении водителя (видео)

Сейчас в больнице остаются десять пострадавших от аварии.

Пассажиры рейсового автобуса, который попал в страшную аварию близ села Мосты на Черниговщине, рассказали, что водитель транспорта вел себя странно и агрессивно.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что в ДТП погибли трое пассажиров автобуса. Сейчас в госпитале пострадавших осталось десять. Водителя, который был за рулем, и еще нескольких пассажиров перевели в областную больницу.

В крайне тяжелом состоянии остается другой 21-летний водитель автобуса. У него черепно-мозговая травма и отек мозга. Врачи считают, что его нужно транспортировать можно быстрее. Однако опасаются, что его состояние не позволит провести транспортировку.

Медики признают, что больше всего повезло водителю фуры, в которую врезались – гражданину Сербии. Несмотря на то, что кабину полностью смяло, мужчина отделался ссадинами и испугом.

Пассажиры автобуса говорят, еще от самого начала замечали за водителем что-то странное. По их словам, тот вел себя агрессивно и грубил пассажирам. "Вел себя странно, обзывал нас", - рассказывает одна из пассажирок.

Компания-перевозчик это пока не комментирует. Утверждают, что водитель был опытным, поэтому не понимают, как могла произойти трагедия.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря, около 22:40 на автодороге Копти-Глухов-Бачевск вблизи с. Мосты, Бахмачского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса “Neoplan” сообщением “Херсон – Москва”, грузового автомобиля “IVECO” (Республика Сербия) и легкового автомобиля “TOYOTA Camry”.

Сообщалось, что в результате ДТП погибли 3 человека мужского пола и 16 человек травмированы. Пострадавших госпитализировали в Бахмачскую центральную больницу.

По словам пресс-секретаря областного управления Юлии Ковтун, по предварительной информации, водитель автобуса во время обгона другого транспортного средства выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В автобусе находились 2 водителя и 31 пассажир, в том числе младенец. Водитель, который находился за рулем, и двое пассажиров погибли на месте.