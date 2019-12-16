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В Киеве горела недостроенная многоэтажка (фото, видео)

19:37, 16 декабря 2019
Происшествия
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Пожар случился в доме на ул. Бережанской, 15 / фото: Информатор

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 15:43 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Бережанской, 15.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание пенопласта на кровле одноэтажной пристройки к новостройке на ориентировочной площади 100 кв. м.

фото: Информатор

"В 15:53 пожар пожарные локализовали, а в 15:55 - ликвидировали. Причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара были повреждены оконные рамы на двух этажах новостройки.

фото: Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, в центре Киева в пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza произошел пожар.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве