В Киеве горела недостроенная многоэтажка (фото, видео)
19:37, 16 декабря 2019Происшествия
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Погибших и травмированных нет.
Пожар случился в доме на ул. Бережанской, 15 / фото: Информатор
В Оболонском районе Киева горела кровля двух этажей недостроенной многоэтажки.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 15:43 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Бережанской, 15.
По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание пенопласта на кровле одноэтажной пристройки к новостройке на ориентировочной площади 100 кв. м.
фото: Информатор
"В 15:53 пожар пожарные локализовали, а в 15:55 - ликвидировали. Причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара были повреждены оконные рамы на двух этажах новостройки.
фото: Киев оперативный
Как сообщал УНИАН, в центре Киева в пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza произошел пожар.
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