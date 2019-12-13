В центре Киева горел ресторан, посетителей эвакуировали (фото)

В результате пожара повреждена мебель, закопчены стены и потолок известной пиццерии.

В центре Киева в пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на кухне ресторана, который расположен на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Посетители заведения были эвакуированы персоналом до прибытия пожарных.

Как сообщается, в 21:54 пожар площадью 40 кв. м. был локализован, а в 22:45 – ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, закопчены стены и потолок ресторана.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.