В Киеве аноним "заминировал" больницы, школы, детсады, ТРЦ, вокзал и аэропорт
18:27, 16 декабря 2019Происшествия
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По указанным адресам работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.
Фото УНИАН
В понедельник, 16 декабря, в Киеве аноним сообщил о заминировании ряда объектов.
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Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
Правоохранителям прислали анонимное письмо о "заминировании" 22 жилых домов, роддомов, больниц, детских садов, школ, торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, Центрального железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта "Киев" (Жуляны).
В настоящее время по указанным адресам работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.
Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания Киевской городской государственной администрации.
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