В Киеве аноним "заминировал" больницы, школы, детсады, ТРЦ, вокзал и аэропорт

По указанным адресам работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.

В понедельник, 16 декабря, в Киеве аноним сообщил о заминировании ряда объектов.

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Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Правоохранителям прислали анонимное письмо о "заминировании" 22 жилых домов, роддомов, больниц, детских садов, школ, торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, Центрального железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта "Киев" (Жуляны).

В настоящее время по указанным адресам работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания Киевской городской государственной администрации.