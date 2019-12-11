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Правоохранители задержали "минера" КГГА: звонил с вокзала

16:55, 11 декабря 2019
Общество
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Здание КГГА нередко "минируют" / фото: kyivcity.gov.ua

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 10 декабря он позвонил на 102, сообщив о минировании. Сам на то время он находился на железнодорожном вокзале столицы. 52-летнего мужчину установили и задержали, ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчине грозит до шести лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в Днепре ранее задержали двух подростков, которые "минировали" школы.

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Теги: #новости Украины#КГГА#минированиепогода в Киеве