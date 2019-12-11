Правоохранители задержали "минера" КГГА: звонил с вокзала

Ему объявлено о подозрении и грозит до шести лет заключения.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 10 декабря он позвонил на 102, сообщив о минировании. Сам на то время он находился на железнодорожном вокзале столицы. 52-летнего мужчину установили и задержали, ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчине грозит до шести лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в Днепре ранее задержали двух подростков, которые "минировали" школы.