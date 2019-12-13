В Харьковской области третьекласснику ампутировали палец руки из-за разрыва петарды

Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Харьковской области ученику 3-го класса был ампутирован палец руки из-за полученной травмы вследствие разрыва петарды, которую он зажег в школе.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, происшествие произошло 12 января в учебном заведении, расположенном в селе Мурафа Краснокутского района.

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Отмечается, что бригада скорой медицинской помощи 9-летнего мальчика с травмами госпитализировала в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Предварительно установлено, что повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятий без присутствия учителя и одноклассников.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 3 ноября дети петардой подожгли грузовик.