На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали возгорание.

В Одессе дети петардой подожгли грузовик.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня во время патрулирования инспекторы получили сообщение о пожаре на улице Церковной.

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Патрульные, которые оперативно прибыли на место вызова, обнаружили задымленный грузовой автомобиль ГАЗ-53.

По словам очевидцев, неизвестные им дети играли, бросили петарду, после чего началось задымление.

На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали возгорание. Также на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.