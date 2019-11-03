В Одессе дети петардой подожгли грузовик
22:27, 03 ноября 2019Происшествия
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На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали возгорание.
Спасатели ликвидировали возгорание / фото pmg.ua
В Одессе дети петардой подожгли грузовик.
Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня во время патрулирования инспекторы получили сообщение о пожаре на улице Церковной.
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Патрульные, которые оперативно прибыли на место вызова, обнаружили задымленный грузовой автомобиль ГАЗ-53.
По словам очевидцев, неизвестные им дети играли, бросили петарду, после чего началось задымление.
На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали возгорание. Также на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
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