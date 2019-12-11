В ДТП погиб ветеран АТО, принимавший участие в задержании "медового" террориста (фото)

По предварительным данным, ветерана сбил автомобиль.

В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе Юрий Яцена.

Об этом в Twitter написала волонтер Галина Цегельник. "Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий", - сообщила она.

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СМИ сообщают, что Яцена принимал участие в спецоперации по задержанию "медового" террориста – дедушки, приносившего на посты украинских военных мед со взрывчаткой.

Ветеран родом из села Рогозки Сновского района. После возвращения с фронта стал кинологом. На Донбассе Юрий встретил любимую женщину и привез на родную Черниговщину.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2015 года на блокпост сил АТО в Станице Луганской около 14 часов пришел какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-литровую банку меда, поблагодарил их за службу и ушел. Когда солдаты попытались открыть мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство).

Устройство сдетонировало, в результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу. Дома его ждали четверо детей и беременная жена.

Убийцу многодетного отца приговорили к 15 годам за решеткой. Боевики неоднократно вносили его в списки на обмен.