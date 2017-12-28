Боевикам не передавали деда, который принес банку меда со взрывчаткой украинским военным - колония

Пенсионер из Луганской области, которого в прошлом году приговорили к 15 годам заключения за теракт на блокпосту ВСУ, находится в колонии в Ривненской области.

Информация о передаче его боевикам во время обмена не соответствует действительности. Об сообщил начальник Городищанской колонии Юрий Луцюк, передает "Громадське".

Читайте такжеПоявилось видео встречи освобожденного из плена бойца ВСУ с матерью, потерявшей сознание во время его звонка

По его словам, осужденный находится в колонии, никто его на обмен не возил.

Отметим, 28 декабря издание ТСН сообщило, что заключенного за теракт передали во время обмена боевикам.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2015 года на блокпост сил АТО в Станице Луганской около 14 часов пришел какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-литровую банку меда, поблагодарил их за службу и ушел. Когда солдаты попытались открыть мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство).

Устройство сдетонировало, в результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу. Дома его ждали четверо детей и беременная жена.

Убийцу многодетного отца приговорили к 15 годам за решеткой. Боевики неоднократно вносили его в списки на обмен.