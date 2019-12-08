Отказался одолжить деньги: на Ровенщине 18-летний парень на глазах у матери зарезал 90-летнего пенсионера

Злоумышленник на месте совершения преступления дождался полицию.

В Ровенской области 18-летний парень на глазах своей матери зарезал 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, преступление было совершено 7 декабря в селе Перемиловка Млиновского района.

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Установлено, что в дом 90-летнего пенсионера пришли односельчане - 42-летняя женщина со своим сыном и попросили одолжить им деньги. Отказ хозяина разозлил нетрезвого 18-летнего гостя. Он начал бить хозяина руками. После этого отверткой, которая попала ему под руку, нанес многочисленные удары по телу пенсионера.

«Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала. Парень пошел к соседям и рассказал о содеянном. А потом вернулся на место преступления и ждал приезда полицейских. Следственно-оперативная группа во время поверхностного осмотра на теле умершего обнаружила множественные колото-резаные раны», - говорится в сообщении.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области задержали полицейского, который накануне насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.