На Житомирщине полицейский насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Личность работника полиции установили и устранили от работы.

В Житомирской области задержали полицейского, который накануне насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в областной полиции, трагедия произошла в Чуднове вечером 6 декабря на вул. Соборной.

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Отмечается, что водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал.

От полученных травм 64-летний житель с. Короченки погиб.

Обработав собранную на месте происшествия и полученную с камер видеонаблюдения информацию, полицейские установили транспортное средство-участник ДТП и личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель с. Дубище Чудновского района, работник местного отделения полиции.

В настоящее время полицейского отстранили от работы, материалы дела передадут в Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева в ночь на 8 декабря столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы.