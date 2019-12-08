цей матеріал доступний українською

На Житомирщине полицейский насмерть сбил велосипедиста и скрылся

17:24, 08 декабря 2019
Происшествия
148 0
Смертельное ДТП совершил полицейский в Житомирской области / фото: УНИАН

Как сообщили в областной полиции, трагедия произошла в Чуднове вечером 6 декабря на вул. Соборной.

Читайте такжеЗадыхалась и молилась Богу: студентка рассказала кошмарные подробности пожара в Одессе (видео, 18+)

Отмечается, что водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал.

От полученных травм 64-летний житель с. Короченки погиб.

Обработав собранную на месте происшествия и полученную с камер видеонаблюдения информацию, полицейские установили транспортное средство-участник ДТП и личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель с. Дубище Чудновского района, работник местного отделения полиции.

В настоящее время полицейского отстранили от работы, материалы дела передадут в Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева в ночь на 8 декабря столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Житомирщина