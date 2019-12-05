В центре Киева на женщину упала строительная конструкция

Пострадавшая женщина попала в больницу с травмой головы.

На Крещатике в Киеве обрушились металлические строительные леса. В результате пострадала женщина.

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Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на странице в соцсети Facebook.

"На Крещатике рабочие разрисовывали фасад здания, но с техникой безопасности явно что-то не так, поскольку строительные леса сорвались и упали. Одна женщина успела отскочить, а другой повезло меньше - получила травму головы и была госпитализирована", - говорится в сообщении.