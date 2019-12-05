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В центре Киева на женщину упала строительная конструкция

14:15, 05 декабря 2019
Происшествия
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Травмированная женщина попала в больницу \ Киев Оперативный

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Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на странице в соцсети Facebook.

"На Крещатике рабочие разрисовывали фасад здания, но с техникой безопасности явно что-то не так, поскольку строительные леса сорвались и упали. Одна женщина успела отскочить, а другой повезло меньше - получила травму головы и была госпитализирована", - говорится в сообщении.

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Теги: #Киев#женщина#строительные работыпогода в Киеве