В Днепре женщина погибла страшной смертью после ссоры с мужем (фото)

Женщина упала на ограждение — удар был такой силы, что железные балки под телом прогнулись.

В четверг, 7 ноября, возле подъезда дома №12 по бульвару Славы в Днепре нашли труп женщины.

По предварительным данным, она совершила суицид, выбросившись из окна квартиры на 16-м этаже — она проживала там вместе с мужем, передает "Информатор".

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Полицию и скорую вызвал житель соседнего дома. Он рассказал, что курил на балконе, когда услышал громкий хлопок, а затем и увидел тело у подъезда. Это произошло около 7:30 утра.

Погибшей оказалась женщина — ей приблизительно 34 года. Она жила в квартире вместе с мужем. На момент смерти он спал в той же квартире. Предварительно, накануне вечером супруги поссорились. Женщина упала на ограждение — удар был такой силы, что железные балки под телом прогнулись.

Ранее в Черкасской области в квартире нашли без сознания целую семью. Взрослые еще дышали, а вот ребенка вытащить из лап смерти медики не успели.