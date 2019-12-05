Огонь охватил сразу несколько учреждений: новые подробности пожара в Одессе

Уже сутки пожарные пытаются потушить огонь в одесском колледже. Судьба 14 человек остается неизвестной.

В Одессе во время возгорания колледжа огонь охватил помещения сразу нескольких учреждений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

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"Следует добавить, что пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города", - отметила министр.

По ее словам, в настоящее время без вести пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН украины Борис Александров и сотрудница Института Галина Иванович.

"Пожарные борются с огнем уже сутки, но до сих пор пожар не удалось ликвидировать. Лишь после этого спасатели смогут провести розыскные работы в помещении. Очевидно, жертв трагедии может стать больше", - отметила Новосад.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. Того же дня пожар был локализован, но по состоянию на утро 5 декабря не ликвидировано. По информации президента Владимира Зеленского, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них – пять студентов), еще 27 человек находятся в больницах. По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлено днями траура в Одессе.