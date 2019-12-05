В Одессе в результате пожара в колледже 27 пострадавших, судьба 14 человек неизвестна

Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими на настоящее время неизвестна.

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который возник 4 декабря, пострадали 27 человек.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

«По состоянию на 7.00 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара один человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и семь сотрудников ГСЧС). Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими на настоящее время неизвестна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий пожара от ГСЧС задействованы 103 человека личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

На месте работает оперативная группа ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").