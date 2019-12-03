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Убийство сына депутата Киевского облсовета: двум задержанным объявили о подозрении (видео)

10:12, 03 декабря 2019
Происшествия
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2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка / facebook.com/UA.KyivPolice

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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«Задержанные уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что двум злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.

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Теги: #Киев#дети#убийствопогода в Киеве