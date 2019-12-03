Убийство сына депутата Киевского облсовета: двум задержанным объявили о подозрении (видео)
Двум задержанным по делу об убийстве ребенка депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева объявлено о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
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«Задержанные уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что двум злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.
Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.
В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.
2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.