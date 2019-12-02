Убийство ребенка в Киеве: полиция назвала версии нападения на депутата Соболева

Основных версий покушения на Вячеслава Соболева есть три.

Полиция рассматривает три основные версии нападения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб трехлетний мальчик.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеОба – бывшие бойцы АТО: СМИ сообщили фамилии двух задержанных по подозрению в убийстве ребенка в Киеве

«Основные версии, которые нами рассматриваются, – это семейно-бытовые проблемы, это финансово-хозяйственная деятельность и прошлая и нынешняя профессиональная деятельность гражданина», – сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.