Покушение на Соболева: полиция подтвердила задержание подозреваемых в убийстве сына депутата

Сейчас с подозреваемыми общаются следователи.

Полиция Киева подтвердила задержание подозреваемых в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его малолетний сын.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте столичной полиции. Сейчас с задержанными общаются следователи.

Ранее СМИ сообщали, что задержанные – молодые люди чуть старше 20 лет, уже признались в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover", за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне.