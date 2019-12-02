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Покушение на Соболева: полиция подтвердила задержание подозреваемых в убийстве сына депутата

12:23, 02 декабря 2019
Происшествия
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Задержаны подозреваемые в убийстве ребенка в Киеве / фото kiev.informator.ua

Полиция Киева подтвердила задержание подозреваемых в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его малолетний сын.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте столичной полиции. Сейчас с задержанными общаются следователи.

Ранее СМИ сообщали, что задержанные – молодые люди чуть старше 20 лет, уже признались в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover", за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне.

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Теги: #Киев#убийство#депутатпогода в Киеве