В Чернигове неизвестные избили журналиста

Потерпевший утверждает, что за ним следили.

В Чернигове вечером 29 августа неизвестные избили местного журналиста и блогера Игоря Стаха.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

По информации Стаха, нападение произошло в районе железнодорожного вокзала.

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"Неизвестные, свидетели видели, за мной следили. Подстерегли, двое мужчин напали сзади, повалили на землю, били руками и ногами", - написал он.

Стах связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. На своей странице в соцсети он заявлял, что ему неоднократно угрожали, во время парламентской избирательной кампании он критиковал кандидатов-мажоритарщиков, в частности, в округе № 210.

Как уточнили в ГУ НП в области, по факту нападения полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины(умышленное легкое телесное повреждение), что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года. Продолжается расследование.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине объявлено о подозрении самому активному участнику нападения на съемочную группу канала "112 Украина"; еще двое участников конфликта задержаны по подозрению в угрозах и насилии над журналистами.