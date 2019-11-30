В Харькове прогремел взрыв: есть погибшие (фото)

Из-под завалов здания спасатели извлекли обгоревшие тела трех человек.

Утром 30 ноября в одном из гаражей Харькова прогремел взрыв, в результате которого погибли трое человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

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После сообщения об инциденте на место происшествия выехали следователи и спасатели.

По предварительной информации, перед взрывом загорелся один из гаражей, в котором находился автомобиль «ВАЗ 2108». Из-за пожара взорвался газовый баллон и упало бетонное перекрытие.

Спасатели нашли под завалами обгоревшие тела трех человек. Сейчас их идентифицируют; решается вопрос об открытии производства.

Как сообщал УНИАН, утром 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных подорвали отделение «Сбербанка». Взрыв разрушил витрину и часть отделения.