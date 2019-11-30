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В Харькове прогремел взрыв: есть погибшие (фото)

12:18, 30 ноября 2019
Происшествия
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Решается вопрос об открытии производства / hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

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После сообщения об инциденте на место происшествия выехали следователи и спасатели.

По предварительной информации, перед взрывом загорелся один из гаражей, в котором находился автомобиль «ВАЗ 2108». Из-за пожара взорвался газовый баллон и упало бетонное перекрытие.

Спасатели нашли под завалами обгоревшие тела трех человек. Сейчас их идентифицируют; решается вопрос об открытии производства.

Как сообщал УНИАН, утром 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных подорвали отделение «Сбербанка». Взрыв разрушил витрину и часть отделения.

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Теги: #Харьков#взрыв#спасателипогода в Харькове