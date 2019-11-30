В Киеве неизвестные взорвали банк: вся улица – в деньгах (фото, видео)
Утром 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных подорвали отделение «Ощадбанка». Вследствие детонации вынесло витрину и часть отделения.
Об этом сообщает Информатор.
Читайте такжеПолицейский в Одессе избил директора госпредприятия
По предварительной информации правоохранителей, мишенью злоумышленников был банкомат, но взрывная волна разрушила и сам банк: внутри посыпался потолок, а витрина выпала наружу.
За десять метров от эпицентра взрыва остались купюры. Место оцепила полиция. Пока сумма ущерба устанавливается.
В Киеве ввели операцию «Сирена». Правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Passat старой модели, который был, по словам свидетелей, на месте преступления.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября запорожская полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья Илиодора, «адъютанта» митрополита Запорожского Луки с УПЦ (МП).