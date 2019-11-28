Под Днепром полицейскому сожгли автомобиль, подозреваемого задержали

Основная версия следствия - служебная деятельность полицейского, который вел дело о незаконном обороте в городе запрещенных веществ.

Правоохранители задержали 33-летнего жителя города Покров Днепропетровской области, которого подозревают в поджоге автомобиля сотрудника уголовного розыска.

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Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, поджог был совершен 7 ноября. Тогда по линии «102» поступило сообщение в Покровское отделение полиции о том, что возле одного из домов горит автомобиль, владельцем которого является полицейский.

Сотрудники ГСЧС по прибытию на место вызова потушили пожар, однако транспортное средство сгорело дотла. Оперативники нашли неподалеку уничтоженного автомобиля пластиковую канистру с остатками бензина.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), которое впоследствии было переквалифицировано по ч.2 ст.347 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия»).

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий следователи установили причастного к преступлению. Основная его версия - преступление связано со служебной деятельностью правоохранителя. 22-летний старший лейтенант полиции - владелец уничтоженного автомобиля - проводил документирование незаконного оборота в городе запрещенных веществ.