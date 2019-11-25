Данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП – советник Авакова

Николай Кулеба на автомобиле Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом.

Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в дорожно-транспортном происшествии, случившемся 24 ноября вблизи поселка Чабаны.

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Об этом Радио НВ сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.