Данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП – советник Авакова
Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в дорожно-транспортном происшествии, случившемся 24 ноября вблизи поселка Чабаны.
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Об этом Радио НВ сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.
«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.
Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.