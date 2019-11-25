На вокзале в Киеве невеста пыталась "выкупить" любимого из России за 200 долларов

Мужчине запретили въезд в Украину из-за незаконного пересечения границы с Крымом.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве 44-летняя уроженка Донецкой области пыталась подкупить пограничника 200 долларами, чтобы «выкупить» своего жениха, гражданина России.

Об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Читайте такжеВ Харькове у задержанного на взятке чиновника нашли полмиллиона долларов (фото)Отмечается, что накануне россиянина не пропустили в Украину из-за пересечения границы с оккупированным Крымом без соответствующего разрешения.

«Пограничники на неправомерное предложение ответили категорическим отказом, а о факте дачи взятки направили уведомление в Национальную полицию Украины. Поэтому украинке-невесте придется подождать еще 3 года, ведь... гражданину России именно на такой срок запрещен въезд в Украину. Сейчас россиянина вернули обратным поездом», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, чиновник Нацбанка поймали на взятке в 30 тысяч долларов.