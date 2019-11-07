Чиновницу Нацбанка поймали на взятке в 30 тысяч долларов

Финансовая компания хотела получить лицензию для осуществления валютных операций.

В Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка и ее сообщника при получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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"Будучи должностным лицом, злоумышленница через посредника требовала 30 тысяч долларов США у представителя финансовой компании за выдачу лицензии. Задержание произошло после того, как ей передали 15 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Финансовая компания хотела получить лицензию для осуществления валютных операций.

"Задержали сотрудницу Нацбанка и ее посредника после 15 тысяч долларов США, это - половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса относительно продления лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

В уголовном производстве, которое начато по предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Подстрекательство к даче неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ разоблачили "на горячем" судью Заречного районного суда города Сумы, который пытался спрятать в банке взятку в 2 тысячи долларов США.