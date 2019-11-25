"Укравтодор" наконец приведет в порядок "проклятый перекресток", где произошло ДТП с Кулебой (видео)

ДТП с тяжелыми последствиями случаются на данном перекрестке регулярно.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины пообещали привести в порядок проблемный перекресток, где попал в страшную аварию детский омбудсмен Николай Кулеба и его сыновья.

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Как сообщается в сюжете ТСН, ДТП с тяжелыми последствиями случаются на данном перекрестке регулярно. Теперь там должны пересмотреть работу светофоров, установить дополнительные дорожные знаки, а впоследствии и построить развязку.

Аварии постоянно возникают по одной и той же схеме – в основном из-за невнимательности водителей, нарушения правил движения, в том числе и пренебрежения запрещающим сигналом светофора. Авария с Николаем Кулебой не стала исключением.

Напомним, на перекрестке, где 24 ноября, случилось ДТП с участием автомобиля Кулебы, только с начала 2019 года произошло уже более 50 аварий. Местные утверждают, что аварии там случаются едва ли не ежедневно и даже неоднократно выступали с акциями за снос этого перекрестка.

Местная власть отказывается сносить перекресток для удобства жителей новостроек, расположенных рядом. Об этом заявил председатель ОО "Национальная платформа безопасности движения" Алексей Павловский.

Юрист Игорь Розкладай и вовсе назвал перекресток, где случилась авария, "проклятым". По его словам, поворот, с которого и вылетело авто, которое врезалось в машину Кулебы, расположен настолько неудобно, что на него успевают повернуть только 2-4 машины, пока не сменится цвет светофора.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП на перекрестке в селе Чабаны Киевской области. В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Одному – 19, а другому – 10 лет.

В результате как самого Кулебу, так и старшего Тимофея доставили в реанимацию. Кулеба вместе с сыном находятся в больнице Феофания. Состояние детского омбудсмена – средней тяжести. Он – в полном сознании, угрозы его жизни нет. Журналисты выяснили, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Состояние Тимофея довольно тяжелое. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. Окружение Кулебы сообщает, что Тимофей в коме, за его жизнь борются врачи. У младшего сына переломаны таз и челюсть, также он получил ушибы различной степени.