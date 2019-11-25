В Киеве нашли мертвым полуголого мужчину (фото)
13:19, 25 ноября 2019Происшествия
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Сообщается, что мужчина якобы умер от переохлаждения.
Тело нашли 25 ноября / Киев Оперативный
В понедельник, 25 ноября, в одном из дворов Киева жители нашли бездыханное тело мужчины.
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Об этом сообщает "Киев Оперативный". Страшную находку обнаружили по адресу ул. Ильенко, 71. Мужчина в одних трусах без признаков жизни лежал около подъезда.
"Довольно странно - говорят, что умер от переохлаждения", - говорится в сообщении, к которому прикреплено фото.
Ранее в Киеве на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.
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