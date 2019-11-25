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В Киеве нашли мертвым полуголого мужчину (фото)

13:19, 25 ноября 2019
Происшествия
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Тело нашли 25 ноября / Киев Оперативный

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Об этом сообщает "Киев Оперативный". Страшную находку обнаружили по адресу ул. Ильенко, 71. Мужчина в одних трусах без признаков жизни лежал около подъезда.

"Довольно странно - говорят, что умер от переохлаждения", - говорится в сообщении, к которому прикреплено фото.

Ранее в Киеве на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее. 

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Теги: #Киев#труппогода в Киеве