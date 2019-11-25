В Киеве нашли мертвым полуголого мужчину (фото)

Сообщается, что мужчина якобы умер от переохлаждения.

В понедельник, 25 ноября, в одном из дворов Киева жители нашли бездыханное тело мужчины.

Читайте такжеВ Запорожье в квартире нашли мертвой целую семью (видео)

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Страшную находку обнаружили по адресу ул. Ильенко, 71. Мужчина в одних трусах без признаков жизни лежал около подъезда.

"Довольно странно - говорят, что умер от переохлаждения", - говорится в сообщении, к которому прикреплено фото.

Ранее в Киеве на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.