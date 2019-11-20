В Киеве нашли мертвым полуголого мужчину с веником на шее (фото 18+)

Личность погибшего не установлена.

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.

Читайте такжеВ Днепре женщина погибла страшной смертью после ссоры с мужем (фото)

Это произошло по адресу улица Введенская, 15. Случайный прохожий наткнулся на окровавленное тело и позвонил полицейским, сообщает Telegram-канал "Артіль-паблік".

Возле тела нашли большой камень, на котором заметили следы крови. Предварительно, им и нанесли смертельные травмы.

"При осмотре тела, на голове были видны серьезные повреждения черепа... На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи", – сказано в сообщении.

Ранее в Харькове возле мусорных баков нашли тело женщины с ножевым ранением.