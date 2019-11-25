Врачи планируют перевести Кулебу из реанимации в общее отделение

По данным главного врача, у Кулебы на сегодня состояние удовлетворительное, дети - в более тяжелом состоянии.

Врачи планируют перевести уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу, который попал накануне в ДТП, из отделения интенсивной терапии в общее.

Об этом сообщил журналистам главный врач КП "Феофания" Игорь Семенив.

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По его словам, после аварии Кулеба и его дети были госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

"Господин Кулеба - в общее... Его сын в нейрореанимации, потому что превалировала черепно-мозговая травма... У нас были проведены диагностические обследования, установлен диагноз, проведены хирургические манипуляции господину Николаю и сыну. На сегодня могу сказать, что их состояние стабильное, но тяжелое достаточно", – сказал Семенив.

По данным главного врача, у Кулебы на сегодня состояние удовлетворительное, планируется его перевод в общее отделение.

"Сын Кулебы будет в дальнейшем находиться в интенсивном отделении, будут проводиться определенные диагностические обследования, а также определенные хирургические манипуляции согласно протокола" , – добавил Семенив.

Отвечая на вопрос, находится ли сейчас старший сын Тимофей в сознании, врач сказал, что не может сказать, поскольку "там вводятся определенные медикаменты для того, чтобы обезболить, определенная седация".

"Есть определенное состояние, которое квалифицируется как кома... Но без сомнения, признаки сознания также есть", – констатировал главный врач.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 24 ноября, автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.