В Сумах пассажирка выпала из маршрутки – женщина умерла
10:31, 25 ноября 2019Происшествия
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Женщина выпала из транспортного средства в момент, когда оно тронулось от остановки.
Женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось / фото УНИАН
В Сумах умерла женщина, которая на днях выпала из маршрутки, когда транспортное средство отъезжало от остановки.
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Как сообщает sumy.today, инцидент произошел в Сумах утром 22 ноября. По информации издания, речь идет о маршрутном такси № 4.
От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Всю информацию патрульные полицейские передали следователям, которые должны установить обстоятельства и причины ДТП.
Как сообщал УНИАН, в Одессе во время маневра междугороднего автобуса женщина вылетела из задней двери прямо на тротуар и от удара об асфальт частично потеряла память.
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