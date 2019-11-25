В Сумах пассажирка выпала из маршрутки – женщина умерла

Женщина выпала из транспортного средства в момент, когда оно тронулось от остановки.

В Сумах умерла женщина, которая на днях выпала из маршрутки, когда транспортное средство отъезжало от остановки.

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Как сообщает sumy.today, инцидент произошел в Сумах утром 22 ноября. По информации издания, речь идет о маршрутном такси № 4.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Всю информацию патрульные полицейские передали следователям, которые должны установить обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Одессе во время маневра междугороднего автобуса женщина вылетела из задней двери прямо на тротуар и от удара об асфальт частично потеряла память.