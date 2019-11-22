Появилось видео как авто чиновника-живодера тянет привязанную собаку
Зоозащитники опубликовали видео, на котором четко зафиксировано, как автомобиль директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича тянет привязанную собаку.
Соответствующий видеоролик размещен на Facebook-странице организации UAnimals.
Читайте такжеВ Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки – она погибла«На эти кадры сложно смотреть без слез, но видео надо максимально распространить. На данный момент собака находится под постоянным наблюдением ветеринаров, а вот Байдича пытаются всячески отмазать. Звучат даже мягкие формулировки о том, что «собачка просто бежала за машиной», – говорится в подписи к видео.
В организации напомнили, что сейчас открыто уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса.
«Если Байдича будут судить по части №3, ему светит от 5 до 8 лет лишения свободы. Если же эту историю переквалифицируют по части №1 (просто жестокое отношение), то все может закончиться УСЛОВНЫМ сроком», – отметили в UAnimals.
Как ранее УНИАН сообщал, авто живодера остановили неравнодушные очевидцы, которые вызвали на место происшествия полицию.