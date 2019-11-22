Появилось видео как авто чиновника-живодера тянет привязанную собаку

Защитники чиновника сейчас пытаются всем доказать, что "собачка просто бежала за машиной".

Зоозащитники опубликовали видео, на котором четко зафиксировано, как автомобиль директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича тянет привязанную собаку.

Соответствующий видеоролик размещен на Facebook-странице организации UAnimals.

Читайте такжеВ Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки – она погибла«На эти кадры сложно смотреть без слез, но видео надо максимально распространить. На данный момент собака находится под постоянным наблюдением ветеринаров, а вот Байдича пытаются всячески отмазать. Звучат даже мягкие формулировки о том, что «собачка просто бежала за машиной», – говорится в подписи к видео.

В организации напомнили, что сейчас открыто уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса.

«Если Байдича будут судить по части №3, ему светит от 5 до 8 лет лишения свободы. Если же эту историю переквалифицируют по части №1 (просто жестокое отношение), то все может закончиться УСЛОВНЫМ сроком», – отметили в UAnimals.

Как ранее УНИАН сообщал, авто живодера остановили неравнодушные очевидцы, которые вызвали на место происшествия полицию.