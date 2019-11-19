Вела прямую трансляцию: на Херсонщине школьница собиралась спрыгнуть с крыши (видео)

Девушка находилась на крыше недостроенного 8-этажного дома и говорила о намерении спрыгнуть оттуда.

Попытку 15-летней школьницы совершить самоубийство предотвратили сотрудники патрульной полиции Херсона.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе, в полицию обратился учитель одной из школ города.

Учитель рассказал, что школьники сообщили ему, что их 15-летняя одноклассница ведет прямую трансляцию со своего аккаунта в соцсети. Девушка находилась на крыше недостроенного 8-этажного дома и говорила о намерении спрыгнуть оттуда.

Полицейские определили, что здание находится на улице Комарова в Херсоне. Туда прибыли инспекторы Вячеслав Грибко, Ирина Луняка и Алла Климова.

Им удалось отговорить девушку от реализации своего намерения.

После этого полицейские отвезли ее в школу. Туда же прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, в городе Черноморске Одесской области школьник совершил самоубийство, выбросившись с 16-го этажа.