Во Львовской области горела воинская часть, погиб офицер

В настоящее время пожар локализован.

19 ноября 2019 года около 5.00 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старичи Яворивского района Львовской области, произошел пожар.

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Об этом сообщила пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск.

Пожар локализован. Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 ноября двое военных погибли, еще четверо были ранены во время утилизации боеприпасов в Балаклее.