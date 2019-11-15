Двое военных погибли, еще четверо были ранены во время утилизации боеприпасов в Балаклее

Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один - средней тяжести.

Во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее Харьковской области двое военных погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом говорится в уточненном сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Сначала сообщалось только о четырех раненых.

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«По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях.

По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Командование ВСУ выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы.