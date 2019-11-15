Двое военных погибли, еще четверо были ранены во время утилизации боеприпасов в Балаклее
Во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее Харьковской области двое военных погибли, еще четверо получили ранения.
Об этом говорится в уточненном сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Сначала сообщалось только о четырех раненых.
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«По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью», - говорится в сообщении.
Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях.
По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.
Командование ВСУ выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы.