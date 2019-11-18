В Киевской области воры вынесли из магазина шуб на 130 тысяч гривень

Кражу совершили за 50 секунд.

В Белой Церкви Киевской области воры "обчистили" магазин, где продается мех.

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Еще не было шести утра, как преступники повредили дверь и ворвались в магазин. Они сделали свое дело за 50 секунд и скрылись, сообщает полиция Киевской области.

Правоохранителям о краже сообщил случайный прохожий, который стал свидетелем происшествия. Полицейские быстро среагировали на сообщение и начали розыск злоумышленников.

Позже владельцы магазина заявили, что похищены 12 шуб стоимостью более 130 тыс. грн.

Благодаря камерам уличного видеонаблюдения удалось установить, что воры двигались на Mitsubishi в направлении Киева. Одного из подозреваемых задержали вблизи его дома.Им оказался 43-летний киевлянин, который в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления. У него изъяли украденные шубы в качестве вещественных доказательств.

Полиция открыла уголовное производство по факту кражи, соединенной с проникновением в помещение. Им грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.