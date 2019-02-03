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В киевском ресторане обокрали депутата Хмельницкого облсовета – СМИ

09:09, 03 февраля 2019
Происшествия
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В столице обокрали депутата Хмельницкого облсовета Гладуняка / ngp-ua.info

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источники в Хмельницком облсовете. Инцидент произошел 1 февраля в элитном ресторане узбекской кухни "Эшак" на улице Большой Васильковской. Потерпевший неосмотрительно оставил свои вещи без присмотра.

Утверждается, что у депутата похитили около 4 000 долларов, документы и банковские карты. Полиция завела дело по статье 185 (кража) УК Украины,но карманников пока установить не удалось.

Отмечается, что согласно декларации за минувший год, у депутата Гладуняка много недвижимости в столице и области, а также земельные участки и собственный бизнес.

Ранее Гладуняк был мэром города атомщиков Нетишина и губернатором Хмельницкой области. В 2014 году он вышел из партии "Батькивщина" и вступил в БПП.

Напомним, в Днепре мужчина похитил из магазина полсотни шуб. 

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Теги: #Киев#кража