В Ивано-Франковске экс-депутата облили фекалиями
00:29, 17 ноября 2019Происшествия
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По данному факту полиция начала уголовное производство.
Злоумышленник пытался быстро скрыться с места происшествия, но его задержали / 112.ua
В Ивано-Франковске экс-депутата и владельца центрального продуктового рынка Игоря Халаменду облили фекалиями.
Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Новина».
Читайте такжеВ Киеве задержали мужчину, который облил Шабунина зеленкой и нардепа фекалиямиВ то время как Халаменда шел к авто с рынка, к нему подбежал мужчина и вылил на него ведро с веществом, похожим на фекалии.
Злоумышленник пытался быстро скрыться с места происшествия, но мужчину задержала полиция.
На данный момент правоохранители опрашивают мужчину и продолжают следствие.
Уже начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Криминального кодекса Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что Игоря Халаменду подозревали в причастности к стрельбе в Ивано-Франковске в августе 2017 года.
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