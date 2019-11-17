В Ивано-Франковске экс-депутата облили фекалиями

По данному факту полиция начала уголовное производство.

В Ивано-Франковске экс-депутата и владельца центрального продуктового рынка Игоря Халаменду облили фекалиями.

Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Новина».

Читайте такжеВ Киеве задержали мужчину, который облил Шабунина зеленкой и нардепа фекалиямиВ то время как Халаменда шел к авто с рынка, к нему подбежал мужчина и вылил на него ведро с веществом, похожим на фекалии.

Злоумышленник пытался быстро скрыться с места происшествия, но мужчину задержала полиция.

На данный момент правоохранители опрашивают мужчину и продолжают следствие.

Уже начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Криминального кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Игоря Халаменду подозревали в причастности к стрельбе в Ивано-Франковске в августе 2017 года.