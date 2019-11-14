Одессит хотел выброситься с 6-го этажа дома, угрожая полицейским топором

Полицейские задержали мужчину и передали медикам скорой помощи.

В Одессе 28-летний мужчина намеревался выброситься с 6-го этажа жилого дома и угрожал топором полицейским, которые хотели ему помочь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня утром инспекторы получили соответствующую информацию от местных жителей, проживающих на улице Люстдорфская дорога.

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По словам заявителей, мужчина, находившийся на шестом этаже жилого дома, очень громко кричал, применяя ненормативную лексику, бегал по квартире с топором и перелезал через перила балкона.

«Патрульные, которые прибыли по вызову на указанную улицу, попросили подкрепления. На место приехали еще два экипажа. Мужчина на шестом этаже перелезал через балкон, громко кричал и ругался. Патрульные, стоя возле дома, разговорили и немного успокоили раздраженного мужчину, потому что он мог прыгнуть вниз», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, пока одни инспекторы успокаивали гражданина, находясь на улице, другие патрульные поднялись в квартиру. Выяснилось, что двери в нее заблокированы изнутри, мужчина открыть отказался.

В результате патрульным удалось уговорить владельца квартиры открыть дверь, но он вышел с топором в руках.

«На неоднократные требования бросить топор мужчина не реагировал, тогда патрульные применили физическую силу и спецсредства – наручники», - рассказали в управлении.

Затем 28-летнего мужчину, поведение которого постоянно менялось, передали медицинской бригаде скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, в Лозовском районе Харьковской области товарный поезд насмерть сбил мужчину.