Отвез на кладбище: на Черниговщине мужчина пытался изнасиловать женщину

В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых мужчина пытался скрывать свое лицо.

Вечером 12 ноября сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину при попытке изнасилования женщины на кладбище в селе Талалаевка.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Около шести вечера злоумышленник подкараулил женщину на остановке общественного транспорта в Талалаевке, предложив ей подвезти до пункта назначения. Когда женщина села в машину, незнакомец принялся угрожать ей и завладел деньгами, а потом свернул с дороги в сторону кладбища.

«Там он попытался изнасиловать женщину неестественным способом, но сделать это ему помешали полицейские», - говорится в сообщении.

При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников.

Впоследствии оказалось, что это житель одного из сел района, который в обычной жизни имеет семью и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей.

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В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых мужчина пытался скрывать свое лицо.

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Максимальная санкция наказания – лишение свободы на срок до шести лет. По подозрению в совершении ряда преступлений мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

У сотрудников Нежинского отдела полиции была информация об аналогичных преступлениях в районе, поэтому сейчас правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к ним. Продолжается досудебное расследование.

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