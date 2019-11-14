Сидел на рельсах и не реагировал: на Харьковщине поезд задавил мужчину

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Лозовском районе Харьковской области товарный поезд насмерть сбил мужчину.

Читайте такжеВ Запорожье поезд сбил трех человекОб этом сообщили в пресс-службе Харьковской полиции.

По предварительной информации силовиков, 61-летний мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

«Информация о происшествии зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», – сообщили в полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области ночью горел локомотив поезда с пассажирами.