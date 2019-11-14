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Сидел на рельсах и не реагировал: на Харьковщине поезд задавил мужчину

11:36, 14 ноября 2019
Происшествия
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Информация о событии зарегистрирована в Лозовском отделе полиции / фото УНИАН

Читайте такжеВ Запорожье поезд сбил трех человекОб этом сообщили в пресс-службе Харьковской полиции.

По предварительной информации силовиков, 61-летний мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

«Информация о происшествии зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», – сообщили в полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области ночью горел локомотив поезда с пассажирами.

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Теги: #поезд#Харьковская областьпогода в Харькове