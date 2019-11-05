На Киевщине ночью горел локомотив поезда с пассажирами (фото)

В результате пожара отравился 27-летний парень.

Во вторник, 5 ноября, в 00:01 между железнодорожными станциями Беличи Ирпень в Киевской области загорелся локомотив поезда «Киев-Ковель» с пассажирами.

Читайте такжеВ Киеве прямо на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус (фото)Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области.

Отмечается, что в то время в вагонах поезда находилось 146 пассажиров. Все вагоны отбуксировали на станцию Беличи.

«В 01:20 – пожар ликвидирован. В результате пожара повреждена высоковольтная камера локомотива, приборы управления, стекла кабины», – говорится в сообщении.

Также добавляется, что в результате пожара 27-летний пассажир отравился угарным газом, его направили в Бучанскую ЦРБ.

Как ранее сообщал УНИАН, в Пакистане после взрыва загорелся пассажирский поезд.