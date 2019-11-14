Под Винницей сгорел военный склад мотопехотной бригады

В воинской части уверяют, что причиненные убытки не повлияют на ее боеспособность.

В среду, 13 ноября, в Винницкой области на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ вспыхнул пожар.

Читайте такжеНочью в Киеве неизвестные подожгли несколько фермерских магазинов (фото, видео)Об этом говорится в сообщении пресс-центра 59-й ОМПБр на Facebook-странице.

Отмечается, что огонь вспыхнул вечером около 17:00. По состоянию на 20:40 огонь был ликвидирован.

«Травмирований и гибели личного состава воинской части в результате пожара нет. Убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют. Причины пожара устанавливаются. По данному факту назначено служебное расследование», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский подписал указ об улучшении состояния военных складов.