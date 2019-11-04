Инвентаризация и стандарты НАТО: Зеленский подписал указ об улучшениях на складах боеприпасов

Кабмин должен выделить необходимые средства на указанные в указе меры.

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины».

Читайте такжеЗеленский назначил Романа Боднара главой Черкасской ОГАСоответствующий указ №799/2019 от 4 ноября опубликован на сайте представительства президента.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен выделить необходимые средства «для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ».

Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу ВСУ глава государства поставил задачу повысить к стандартам НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Отмечается, что указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее сообщал УНИАН, Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию пожаров на складах боеприпасов в 2014-2018 годах.