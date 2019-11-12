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В Одессе тяжелобольной пенсионер выбросился с 9 этажа

11:33, 12 ноября 2019
Происшествия
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О смерти мужчины сообщил его родственник / Фото Yulya Balaeva via flickr.com

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось в Суворовском районе города, на улице Заболотного, 26.

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О смерти мужчины, тело которого было найдено во дворе многоэтажки, в полицию сообщил родственник погибшего.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что из-за тяжелого длительного заболевания мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже дома.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Ранее в Днепре женщина погибла страшной смертью после ссоры с мужем.

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Теги: #Одесса#смертьпогода в Одессе