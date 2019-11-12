В Одессе тяжелобольной пенсионер выбросился с 9 этажа

70-летний мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры.

Сегодня в Одессе 70-летний мужчина погиб, бросившись с 9 этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось в Суворовском районе города, на улице Заболотного, 26.

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О смерти мужчины, тело которого было найдено во дворе многоэтажки, в полицию сообщил родственник погибшего.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что из-за тяжелого длительного заболевания мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже дома.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

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