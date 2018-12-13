На Черниговщине полиция изъяла более центнера конопли

По словам правонарушителя, коноплю он хранил исключительно для собственного потребления.

В Черниговской области полиция вчера задержала местного жителя, изъяв в его домовладении центнер конопли стоимостью почти 5 млн грн.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Согласно сообщению, участковые инспекторы полиции Козелецкого отделения ГУНП в Черниговской области получили информацию, что житель района незаконно хранит у себя во дворе большое количество конопли.

Отмечается, что мужчина проживает вместе с матерью-пенсионеркой и не имеет уголовного прошлого. Во время санкционированного обыска в доме крестьянина правоохранители обнаружили 11 трехлитровых банок и две пол-литровые банки с измельченной коноплей. Также в доме находились два десятка крупных пакетов с расфасованной в пакеты готовой к употреблению марихуаной.

«Когда правоохранители начали осматривать приусадебную территорию, мать правонарушителя просила не открывать гараж возле дома. Открыв дверь строения, полицейские поняли основания ее опасений. Такого количества марихуаны полицейские давно не видели - все гараж почти до самой крыши был завален необработанными растениями», - говорится в сообщении.

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По данным полиции, изъяты растения весом почти 100 килограммов, по ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет почти 5 млн грн.

Как пояснил правонарушитель, коноплю он хранил исключительно для собственного потребления.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Изъятые растения направлены на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование.