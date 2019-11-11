Возле Львова в ДТП попал школьный автобус

В результате столкновения автобуса и Опеля никто не пострадал.

Сегодня, 11 ноября, около 08:40 на Львовщине в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус.

Об этом информирует председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич.

Читайте такжеРазбитые авто и трое погибших: на Львовщине произошло трагическое ДТП

На трассе Львов-Тернополь, возле поворота на Подберезцы столкнулись школьный автобус и Опель. После этого Опель съехал в кювет.

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человеки, шестеро - госпитализированы.