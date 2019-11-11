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Возле Львова в ДТП попал школьный автобус

10:41, 11 ноября 2019
Происшествия
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В результате столкновения Опель съехал в кювет / фото: Варта 1

Об этом информирует председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич.

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На трассе Львов-Тернополь, возле поворота на Подберезцы столкнулись школьный автобус и Опель. После этого Опель съехал в кювет.

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человеки, шестеро - госпитализированы.

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Теги: #ДТП#Львовская областьпогода во Львове