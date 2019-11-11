Возле Львова в ДТП попал школьный автобус
10:41, 11 ноября 2019Происшествия
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В результате столкновения автобуса и Опеля никто не пострадал.
В результате столкновения Опель съехал в кювет / фото: Варта 1
Сегодня, 11 ноября, около 08:40 на Львовщине в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус.
Об этом информирует председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич.
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На трассе Львов-Тернополь, возле поворота на Подберезцы столкнулись школьный автобус и Опель. После этого Опель съехал в кювет.
В результате аварии никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, в Киевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человеки, шестеро - госпитализированы.
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