"Тело кремируй, пепел в море": в Одессе парень выпрыгнул из окна
15:06, 08 ноября 2019Происшествия
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В предсмертной записке парень сообщил свой адрес и попрощался с матерью.
По словам очевидцев, парень спрыгнул с 7-8 этажа / фото: "Х***ая Одесса"
В пятницу, 8 ноября, в Малиновском районе Одессы около 14:00 был обнаружен труп парня.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Х***ая Одесса".
По словам очевидцев, парень спрыгнул с 7-8 этажа. В предсмертной записке сообщил свой адрес, попрощался с матерью и указал желаемый вид погребения.
Фото: "Х***ая Одесса"
Как сообщал УНИАН, в городе Черноморске Одесской области школьник совершил самоубийство, выбросившись с 16-го этажа.
«Установлено, что погибший выпрыгнул с балкона 16-го этажа многоквартирного дома. Предварительно, на его теле признаков насилия не обнаружено», - сообщили в главке.
По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.
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