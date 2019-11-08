"Тело кремируй, пепел в море": в Одессе парень выпрыгнул из окна

В предсмертной записке парень сообщил свой адрес и попрощался с матерью.

В пятницу, 8 ноября, в Малиновском районе Одессы около 14:00 был обнаружен труп парня.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х***ая Одесса".

По словам очевидцев, парень спрыгнул с 7-8 этажа. В предсмертной записке сообщил свой адрес, попрощался с матерью и указал желаемый вид погребения.

Как сообщал УНИАН, в городе Черноморске Одесской области школьник совершил самоубийство, выбросившись с 16-го этажа.

«Установлено, что погибший выпрыгнул с балкона 16-го этажа многоквартирного дома. Предварительно, на его теле признаков насилия не обнаружено», - сообщили в главке.

По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.