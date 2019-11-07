В Луцке похитили бронзовую скульптуру одного из символов города - кликуна (фото)

Злоумышленники вырвали скульптуру вместе с креплением.

В Луцке неизвестные похитили бронзовую скульптуру одного из символов города – кликуна, который был установлен 1 ноября на Театральной площади.

Как сообщила в Facebook начальник управления туризма и продвижения города Луцкого городского совета Екатерина Мойсиюк, сегодня утром обнаружили, что скульптуру варварски вырвали вместе с креплением.

«Планировали изготовить и установить еще ряд скульптур и разработать туристический маршрут по городу... Очень трудно подобрать удачные комментарии, когда уничтожают то, что создавалось долго, во что вкладывалась душа и что сделано с любовью к городу», - написала Мойсиюк.

Как сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, следователи предварительно квалифицировали происшествие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что скульптура изготовлена из бронзы, ее стоимость - 25 тысяч гривен.

В полиции напомнили, что в прошлом году 18 октября неизвестные совершили кражу скульптуры луцкого кликуна, который находился по улице Леси Украинки. Полицейские установили причастность к совершению этого преступления двух 15-летних местных жителей. Похищенного кликуна изъяли и вернули городу.